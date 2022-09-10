Робочий тиждень завершився, а отже попереду два дні вихідних.

Луснути від сміху на стендапі, помандрувати вулицями міста «з патріaрхом Йосифом Сліпим» або власноруч намалювати патріотичну картину на полотні – все це можна зробити у Тернополі 10-11 вересня.

В умовах війни та постійного стресу слід хоч трохи відволікатись від новин та роботи й виділити час на себе та власну родину. На різних локаціях Тернополя цими вихідними пройде безліч класних заходів: розважальних і розвиваючих. Наголошуємо, що більшість івентів мають благодійний характер, тому ви також зможете допомогти нашим ЗСУ і задонатити певні кошти на потреби армії.

Куди піти у суботу, 10 вересня?

Час і локація: початок о 18:30, креативний кластер «Na пошті».

Вартість: 150 гривень за вхід.

Дійство відбудеться з нагоди другого виходу в офлайн музичної програми «Бункерник» від українського культурного мовника Ukraine forever media.

На сцені кластеру виступатимуть два відомих тернопільських гурти: Red Side та «Новимний Кудень». Цікаво, що останній презентуватиме нову композицію та відео до неї. Всі кошти, зібрані на концерті, передадуть благодійному фонду «Атена», що підтримує бійців ЗСУ і підрозділи спеціального призначення.

Квитки можна придбати тут: http://secure.wayforpay.com/payment/bunkernyk2. Не пропустіть цього, друзі! Послухати драйвову музику – найкращий варіант проведення холодного суботнього вечора.

Тематичні екскурсії від ТІЦ

Час і локація: 12:00 та 14:00, групи збиратимуться на вулиці Грушевського, 2.

Вартість: 60 гривень за особу.

Досвідчені екскурсоводи Туристично-інформаційного центру в нашому місті проведуть для тернополян та внутрішньо переміщених осіб дві прогулянки – «Таємниці старого замку» (12:00) і «Велич Тернопільської катедри» (14:00).

Попередній запис обов’язковий! Для цього телефонуйте за номером: 098 0520 720, або можна відразу прийти до головного офісу ТІЦ, що розташований на вулиці Грушевського, 2.

Крім того, у вас є можливість замовити собі індивідуальну екскурсію у зручний час. Це коштуватиме від 300 грн (залежно від виду екскурсії та тривалості).

ІМПРОВІЗАЦІЯ: ВКВ + Ігор Ласточкін

Час і локація: початок о 19:00. Після реєстрації з вами зв’яжуться адміністратори та повідомлять про місце проведення концерту.

Вартість входу: free donation (ви зможете закинути будь-яку суму у благодійну скриньку або перевести її на рахунок за спеціальним QR-кодом на концерті).

Обмеження: 16+.

Команда гумористів «Ветерани космічних військ» та їхній колишній тренер на «Лізі сміху» Ігор Ласточкін приїжджають до Тернополя з благодійним концертом «Імпровізація». Це шоу, в якому глядачі стануть творцями того, що коміки зіграють на сцені. Прибуток з концерту віддадуть ЗСУ.

Забронювати місце можна тут: @vkv_concerts.

Куди піти у неділю, 11 вересня?

Стендап «Відкритий мікрофон»

Час і локація: початок о 19:00, креативний кластер «Na пошті».

Вартість: будь-яка гривнева купюра.

Обмеження: 18+.

Минулої неділі, пишуть організатори, стендап Underground, який теж був в креативному кластері, зібрав 5000 гривень на потреби Збройних Сил. Тому відтоді подібні заходи намагатимуться проводити щотижня.

– Ми конвертуємо ваш сміх у допомогу армії! Приходь на відкритий мікрофон 11 вересня, ми зацементуємо твій дах гумором, – жартують в анонсі стендапу.

Шаховий турнір 5.0

Час і локація: початок о 16:00, вулиця Петра Сагайдачного, 10.

Вартість участі: грошовий донат від 50 гривень.

Вже вп’яте організатор події – платформа Твоя Територія, пропонує жителям міста поєднати приємне з корисним: стати клубним чемпіоном (адже попередні чотири турніри виграли 4 різні людини при +/- сталому складі) і назбирати кошти на потрібну річ для військових, щоб вони ефективніше нищили ворога.

Турнір проведуть за швейцарською системою, контроль часу – 10 хвилин на партію для одного гравця. Усі зібрані гроші підуть на купівлю тепловізора для 53-ї окремої механізованої бригади.

Зареєструватись можна тут: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSezt…/viewform.

Залишити свій донат просто зараз тут: https://send.monobank.ua/jar/2PCirjuGkw.

«Ісповідник Віри – патріярх Йосиф Сліпий і місто Тернове поле»

Час і локація: початок о 15:30, вулиця Грушевського, 2.

Вартість: 60 гривень за особу.

Тривалість екскурсії: 2 години.

Патріарх Йосиф Сліпий – духовний батько мирян-українців (греко-католики) надзвичайно пов’язаний із Тернополем. В юності він навчався у знаній гімназії, відвідував місцеві церкви в своєму молодечому становленні. У духовному сані митрополита Йосиф Сліпий пов’язався з Тернополем у власному гербі «Крізь терня – до зірок». Саме від нашого міста Нацбанку України запропонували викарбувати пам’ятну монету в честь патріарха. Це зробили ще у 2017 році.

Туристично-інформаційний центр запрошує всіх охочих помандрувати вулицями Тернополя разом «з патріaрхом Йосифом Сліпим» у роздумах про Бога й Україну. Ви дізнаєтесь безліч речей про цього видатного чоловіка. Запис обов’язковий. Це можна зробити за номером: 098 0520 720 або відразу прийти до головного офісу ТІЦ, що розташований на вулиці Грушевського, 2.

Реєстрація за день до екскурсії закривається!

Художній вечір «Drink&Draw»

Час і локація: початок о 15:00, вулиця Руська, 21 (БП «Роксолана» 8-й поверх, 810 кабінет). Тривалість майстер-класу – приблизно 2 години.

Вартість участі: 450 гривень за особу.

Тернополяни та гості міста можуть завітати в «Арт-студію Д.Р», власником якої є Rustam Davletov, відволіктись, стабілізувати серцевий ритм і намалювати картину на полотні розміром 35х45. «В мистецтві не буває помилок», – кажуть організатори майстер-класу тим, хто ніколи не тримав у руках пензлик.

Записатись у групу можна за телефонами: (097) 720-82-66, (066) 833-49-59.

Благодійна барахолка

Час і локація: початок о 12:00, біля фонтану «Кульбаба».

Вартість участі: безкоштовно.

Це вже п’ятий гаражний розпродаж, який відбудеться в Тернополі.

– Нагадуємо наші оновлені правила: якщо хочеш взяти участь – значить ти присутній/ня весь час і сам/сама продаєш свій «товар». Варіант «принесу речі і залишу» – не підходить! І ми давно вийшли за рамки звичайної «барахолки»! У нас можна і кави випити, і домашню випічку купити, і в ерудиції позмагатись, і навіть вазонка купити! Не речами одними, як то кажуть. Хто і що буде цього разу – ще не знаємо, але буде круто! – пишуть організатори в анонсі.

Всю виручку від продажу речей передадуть ЗСУ.

Реєстрація учасників обов’язкова за номером: 096 655 54 39 (Надія).