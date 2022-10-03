Чотирирічний Орест Стельмащук із Горішньої Вигнанки теж вирішив допомагати військовим Збройних Сил України із Чортківської громади, зробивши свій внесок у перемогу.

Хлопчик у бабусиному саді декілька днів збирав яблука та продавав їх, а всі виручені кошти – відкладав. У результаті Орест продав біля тисячі кілограм яблук, за що заробив 1201 грн. Всі до копійки зароблені гривні хлопчик передав в оперативний штаб при Чортківській міській раді. Гроші використають на потреби бійців ЗСУ і громади.

Джерело: Чортківська міська рада