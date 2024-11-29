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Зі стріляниною у горах затримали двох ухилянтів з Тернопільщини

29.11.2024

Ірина Нова

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Офіційно, Тернопільщина, Новини

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Двоє чоловіків з Тернопільщини потрапили в об’єктив фотопастки прикордонників Чернівецького загону які рухались гірською стежкою у бік державного кордону з Румунією.

За визначеними координатами висунувся прикордонний патруль відділення «Перкалаб» відділу прикордонної служби «Селятин», який швидко встановив місце знаходження порушників. Однак «мандрівники» не захотіли відмовлятись від ідеї перетинання кордону та вдалися до втечі. Зважаючи на складність місцевості, переслідування було непростим і прикордонникам навіть довелося зробити кілька пострілів вгору. Та все ж порушників прикордонники затримали і доставили до прикордонного підрозділу, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

В ході подальшої перевірки прикордонники з’ясували, що чоловіки є мешканцями Тернопільської області. Для незаконного перетинання кордону вони обрали один із найскладніших гірських маршрутів, сподіваючись, що прикордонники не зможуть їх виявити.

Стосовно затриманих складені матеріали про адміністративні правопорушення за статтями 185-10 та 204-1 КУпАП.

Теги: Тернопільщина, незаконний перетин кордону, ухилянти

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