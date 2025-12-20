«Живий довідник церкви»: презентували шематизм Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ

Нещодавно у приміщенні Тернопільського обласного краєзнавчого музею відбулася презентація шематизму Тернопільсько-Зборівської архиєпархії Української Греко-Католицької Церкви станом на 31 грудня 2024 року. Видання представив архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Теодор Мартинюк, який став ініціатором оновленої статистично-довідкової праці про парафії, душпастирів та структури архиєпархії.

У вступному слові митрополит Теодор наголосив на масштабності та спільному характері роботи:

«Ми хочемо запрезентувати плід праці всіх наших священників. Кожен подав дані про свою парафію – це 320 осіб, які долучилися до створення цієї книги. Окрема колегія працювала над узгодженням матеріалів: отець Михайло Забанджала, отець Віталій Козак, отець Володимир Барна, літературний редактор пані Надія Шподарунок та художній оформлювач пані Наталія Кіналь. Ми щиро вдячні кожному за їхню працю».

Владика звернув увагу на те, що слово «шематизм» для сучасного читача може звучати незвично, однак у минулому воно було важливою частиною церковного життя:

«До Другої світової війни кожна єпархія щороку видавала шематизм – звід інформації про духовенство, парафії, структури єпархії, семінарію, комісії. Для істориків такі видання є неоціненним джерелом. Сучасні носії інформації не замінили потреби в паперовому шематизмі, який залишається документом для історії», – підкреслив архиєрей.

Архиєпархія планує передати видання в бібліотеки, обласний державний архів та інші установи, які працюють із церковною документацією.