Життя у світлі об’єктива: фотожурналіст Іван Пшоняк відзначив 60-річний ювілей

У ці грудневі дні наш колега, фотожурналіст Іван Пшоняк, зустрів свій життєвий і творчий ювілей — 60 років.

Народився Іван Миколайович у мальовничому селі Тудорів (нині — Копичинецька об’єднана територіальна громада). Тут він закінчив школу, а згодом здобув фах у Теребовлянському культосвітньому училищі. Життєвий шлях був різним: у різні роки працював охоронцем, зварником, на пошті. Та справою життя стала фотографія.

Понад 16 років Іван Пшоняк працював фотокореспондентом у газеті «Тернопіль вечірній». У його творчому доробку — дві фотовиставки, сотні фотоматеріалів і безліч незабутніх зустрічей. Він співпрацював із всеукраїнськими виданнями, зокрема з газетами «Наш день», «Сільський господар», а протягом багатьох років і донині — з обласною газетою «Свобода». Його світлини з різних куточків Тернопільщини часто прикрашають сторінки видання.

Колеги відзначають особливу силу його портретних та сюжетних робіт. Сам же автор зізнається, що найближчим до серця для нього є фоторепортаж:

«Я більше тяжію до журналістської праці, а фотохудожник у мені часом відходить на другий план», — каже Іван Пшоняк.

Хоч уже давно мешкає в Тернополі, за натхненням часто їде до рідного Тудорова — туди, де батьківські могили і порожня хата, але де завжди чекають сусіди, садок і город. Джерелом внутрішньої рівноваги є і його невеличка домашня бібліотека — Іван Миколайович зізнається, що полюбляє детективи.

А ще він любить просто йти до людей і до природи — щоб побачити й відчути їх своїм символічним третім фотооком.

3 грудня Іван Миколайович Пшоняк відзначив свій 60-річний ювілей. У ці святкові дні він приймає щирі вітання від найрідніших — дружини Галини, сина Михайла, сестри Марії, а також від численних друзів і колег-журналістів.

Щиро зичимо ювілярові міцного здоров’я, щастя, Божого благословення та невичерпного творчого натхнення!