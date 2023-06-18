Жителям Тернопільщини повідомили, як збільшити стаж та майбутню пенсію

Збільшити стаж та майбутню пенсію можна за допомогою добровільних пенсійних внесків, повідомляють у головному управлінні ПФУ у Тернопільській області.

Для цього потрібно укласти договір з Пенсійним фондом України через вебпортал електронних послуг ПФУ.

У певних випадках потрібно укласти не один такий договір.

Як зазначають у Пенсійному фонді України, кілька договорів потрібні, якщо внески сплачуються за різних людей – на кожну людину оформляють окремий договір.

Для оформлення договору потрібно:

авторизуватися на вебпорталі електронних послуг ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія.Підпису або системи GOV.ID;

у меню зліва обрати розділ «Мої договори на добровільну участь»;

у вкладці, що з’явиться на екрані (де зазначено прізвище, ім’я, по батькові особи, на користь якої укладено договір, та його дата), натиснути піктограму, позначену банківською карткою;

у вікні, що відкриється, обрати спосіб здійснення платежу (сплатити онлайн чи сформувати платіжне доручення) та виконати його.

Цей сервіс набирає популярності. Все більше людей роблять добровільні внески, збільшуючи свій стаж та майбутню пенсію.