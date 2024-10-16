Жителя Тернопільщини засудили за розбійний напад на військовослужбовця

За публічного обвинувачення прокурора Збаразьким районним судом визнано винуватим та засуджено жителя Кременецького району за вчинення крадіжки, розбою та незаконного поводження зі зброєю (ч. 4 ст. 185, ч. 4, ст. 187, ч. 3 ст. 262, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 357 КК України).

Прокурором під час судового розгляду доведено те, що житель Кременеччини в серпні 2023 року, перебуваючи в Кременецькому ботанічному саду, застосувавши фізичну силу, здійснив розбійний напад на військовослужбовця та заволодів його гаманцем з 7000 грн, банківськими картками, мобільним телефоном, рацією та автоматом АК-74. Після скоєного нападник покинув місце злочину та зберігав зброю вдома без відповідного дозволу до моменту затримання.

За результатами судового розгляду судом ухвалено вирок, яким засудженому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Вирок ще не набрав законної сили, повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.