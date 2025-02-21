Жителя Тернопільщини засудили на три роки за ухилення від мобілізації

Житель Тернопільщини відмовився від військової служби у зв’язку з релігійними переконаннями. Кременецький районний суд засудив його за ухилення від мобілізації на три роки ув’язнення.

Про це йдеться у рішенні Кременецького районного суду Тернопільської області, передає Суспільне.

Суд встановив, що чоловік був військовозобов’язаним і придатним до військової служби згідно з довідкою військово-лікарської комісії. Права на відстрочку від призову обвинувачений також не мав.

“Обвинувачений, отримавши особисто 15 лютого 2024 року повістку не з’явився для проходження військової служби. Про причини своєї неявки він не повідомив. Про це склали відповідний акт про відмову від отримання повістки”.

Під час судового засідання чоловік своєї провини не визнав. Він розповів, що є членом релігійної організації Помісної церкви Євангельських християн-баптистів з 2014 року, йдеться у рішенні суду:

“Йому відомо, що зараз в Україні діє воєнний стан і проходить мобілізація. Він був визнаний придатним до військової служби. Йому також відомо, що строкової військової служби зараз немає. Він не пам’ятає чи вручалась йому повістка 15 лютого. Декілька разів показував працівникам ТЦК, що належить до релігійної організації, яка не допускає користування зброєю та заявляв, що хоче проходити відповідну службу, але вони це все ігнорували і казали, що такі документи в них не проходять”.

У матеріалах засідання йдеться, що 23 лютого чоловік звернувся в ТЦК із заявою про проходження служби:

“Відповіді не отримав, тому звернувся в суд. 25 листопада 2024 року його позовні вимоги задовольнили, але відповіді від військкомату він так і не отримав. За словами чоловіка, бажання служити в нього є. Заяви про рекрутинг до конкретної військової частини він не подавав”.

Свідком у судовому засіданні виступила юристка територіального центру комплектування:

“Від обвинуваченого надходила заява про те, що він хоче замінити військову службу на альтернативну. Однак, альтернативна служба замінюється лише тоді коли йде строкова невійськова служба, а зараз в країні війна. Йому була надіслана поштою відповідь, однак конверт повернувся назад”.

Пастор церкви “Благовіщення” міста Кременець, якого також викликали до суду, як свідка, розповів, що обвинувачений є членом церкви з 6 серпня 2014 року:

“Він приймав хрещення і є активним учасником. Вчення церкви полягає в тому, щоб не брати в руки зброю, але служити для захисту. Обвинувачений не пішов служити, бо йому не запропонували альтернативної служби”.

У рішенні суду йдеться, що заміна військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період на проходження альтернативної українським законодавством не передбачена:

“Жодні релігійні переконання не можуть бути підставою для ухилення громадянина України, визнаного придатним до військової служби, від мобілізації з метою захисту територіальної цілісності та суверенітету держави від військової агресії”.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 “Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період” Кримінального кодексу України. Йому призначили покарання три роки ув’язнення. Подати апеляцію можна протягом тридцяти днів з дати проголошення вироку.