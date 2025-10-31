Жителя Тернопільщини засудили майже до 8 років ув’язнення за вбивство жінки

Жителя Підволочиської громади засудили до 7 років 6 місяців позбавлення волі. За висновком експертизи смерть потерпілої настала через спричинені їй тілесні ушкодження.

За даними слідства, мешканець с. Кам’янки Тернопільського району 21 серпня 2025 року зателефонував до поліції, повідомивши про смерть знайомої у своєму будинку.

Власник помешкання стверджував, що не чіпав жінки, та говорив, що її смерть була природньою. Проте синці та гематоми на тілі свідчили про інше: перед загибеллю потерпілій було завдано кілька ударів.

Через якийсь час чоловік зізнався, що у стані алкогольного сп’яніння, напередодні побив знайому і ліг спати. Зранку виявив мертве тіло жінки і зателефонував правоохоронцям.

Під час судового розгляду прокурори Теребовлянської окружної прокуратури,довели у суді винуватість в інкримінованому злочині жителя Тернопільського району. Вироком Підволочиського районного суду обвинуваченого визнано винним і призначено покарання у виді позбавлення волі, строком 7 років 6 місяців.

Вирок ще не вступив у законну силу.