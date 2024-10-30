Жителя Чортківського району викрили на незаконному вилові риби

В автомобілі фігуранта правоохоронці виявили незаконні знаряддя для вилову та майже 50 кілограмів риби.

Під час нагляду за безпекою дорожнього руху співробітники групи реагування патрульної поліції відділення поліції №1 м. Борщів зупинили за порушення правил дорожнього руху автомобіль ВАЗ-2121. За кермом перебував житель Чортківського району. У ході поверхневого огляду в салоні транспортного засобу поліцейські виявили надувний човен, рибальські сітки та майже 50 кілограмів риби різних видів.

Як встановили поліцейські, чоловік незаконно виловлював рибу на річці Серет поблизу села Голігради. Суму завданих збитків встановлюють.

За цим фактом дізнавачі поліції розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років обмеження волі, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.