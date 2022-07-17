Працівники відділення поліції № 1 м. Борщів задокументували два факти незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Під час проведення санкціонованих обшуків на території домогосподарств жителів району, поліцейські виявляли посіви заборонених рослин.

На присадибній ділянці 54-річної підозрюваної, правоохоронці виявили 68 рослин конопель. Аналогічний факт працівники поліції виявили в селі Горошова.

Кущі конопель поліцейські вилучили та направили в Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України для проведення експертиз.

Правоохоронці вбачають в діях жінок ознаки злочинів, передбачених частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.