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Жителька Тернопільщини відзначила свій 105-й ювілей

13.09.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Життя, Новини

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На Тернопільщині поважний ювілей відмітила жителька Новосілки Юлія Іванівна Бедрійчук. 

Про це повідомили на сторінці Бучацької міської ради.

“Кожен такий ювілей є гордістю нашої громади, у кожного з них своя історія, свої секрети довголіття. Ювілярка є очевидцем багатьох історичних подій минулого століття, носієм наших традицій, глибокої життєвої мудрості”, – зазначили у міськраді.

Привітати довгожительку та її родину зі святом завітав Бучацький міський голова Віталій Фреяк. Він побажав Юлії Іванівні здоров’я, миру та багато многих і благих літ й висловив слова вдячності і шани за багаторічну сумлінну працю, за мудрість та досвід, які вона передала своїм нащадкам.

Пані Юлія сильна духом людина, сповнена оптимізму та щирості. Вона вміє радіти життю, а невдачі сприймає лише як випробування долі, які потрібно пройти з гідністю.

Теги: 105-річчя, Тернопільщина, ювілярка

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