Жителька Тернопільщини віддала шахраям майже 200 тисяч гривень

42-річна жителька Тернопільщини хотіла заробити в інтернеті, а потрапила в шахрайську пастку. Жінка перерахувала на рахунок аферистів більш як 185 тисяч гривень.

Зі слів заявниці, в одній із соціальних мереж вона знайшла оголошення про можливість заробити онлайн. Основна мета – проходити різноманітні завдання, на кшталт, переглядати відео, ставити лайки, купувати товар й за це отримувати винагороду.

Спершу аферисти виплатили гроші за виконанні завдання, повідомляють правоохоронці. Потім запропонували приєднатися до так званої «робочої групи» з можливістю збільшити заробіток. Для цього необхідно було викупляти обраний товар з певного сайту. За виконання такого завдання, злодії обіцяли сплатити чималий відсоток від витрат або навіть подвоїти витрачену суму.

Жінка не розуміла, що переказувала власні кошти за неіснуючий товар на банківські рахунки аферистів. Натомість, коли краянка захотіла вивести свої гроші й заробіток з електронного гаманця, їй цього не вдалося. За допомогою жінка звернулась до правоохоронців.

За фактом шахрайства працівники територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Правоохоронці наголошують, щоб не стати жертвою шахраїв слід надавати перевагу вакансіям з офіційним працевлаштуванням, а також не довіряти пропозиціям незнайомців отримати гроші задарма.

Не варто здійснювати переказ коштів на невідомі рахунки та розповсюджувати конфіденційну інформацію стороннім особам або на підозрілих сайтах.

Якщо ж інформацію про банківську карту розголошено, слід звернутися до банку та заблокувати картку. Про скоєнні протиправні дії повідомляйте працівників поліції, телефонуйте на лінію “102”.