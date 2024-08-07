Жителька Тернопільщини віддала шахраям 280 тисяч гривень

27-річна жінка звернулася до працівників Бережанського відділу поліції щодо шахрайських дій. Потерпіла віддала аферистам 280 тисяч гривень.

Жінка побачила в одній із соціальних мереж оголошення про можливість заробити онлайн, де основною умовою було вкладення власних коштів, які їй обіцяли повернути з відсотками.

Потерпіла повірила та перерахувала кількома платежами на банківські картки свої заощадження і в результаті втратила 280 тисяч гривень.

За фактом шахрайства слідчі поліції здійснюють розслідування в рамках кримінального провадження відповідно до ст. 190 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи, аби встановити особу афериста.

Джерело: Національна поліція Тернопільської області