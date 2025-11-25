Жителька Тернопільщини перерахувала аферистам понад 56 тисяч гривень

До відділення поліції надійшла заява від 23-річної жительки одного з селищ Тернопільщини про те, що стала жертвою інтернет-шахрайства.

Потерпіла звернулася із повідомленням, що 22 листопада, невідома особа зв’язалася з нею через месенджер та запропонувала «підзаробити» шляхом виконання завдань нібито від імені відомої компанії.

Під приводом участі у «заробітковій програмі» аферист переконав жінку здійснювати перекази на «технічні» рахунки, повідомляють правоохоронці.

Довірившись зловмиснику, заявниця власноруч перерахувала зі своїх банківських карток 56 283 гривні на невідомий рахунок.

Після отримання коштів псевдопрацедавець перестав виходити на зв’язок.

Правоохоронці наголошують:

– офіційні компанії не пропонують заробіток у вигляді «виконання завдань» за перекази грошей;

– ніколи не надсилайте кошти незнайомим особам;

– перевіряйте будь-які пропозиції роботи через офіційні джерела.

Поліція встановлює причетних до злочину осіб та закликає громадян бути обачними під час онлайн-спілкування.