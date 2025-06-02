02.06.2025 08:58

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Передплати свободу

Жителька Тернопільщини незаконно перевозила через кордон велику кількість ліків

02.06.2025

Ірина Нова

177

Новини, Оперативно, Тернопільщина

Поширити:

На Львівщині прикордонники запобігли спробі незаконного переміщення великої партії лікарських засобів через державний кордон. Медичні препарати перевозила жителька Тернопільщини.

У “Краківці” під час огляду автомобіля Mercedes, що слідував з Польщі, у багажному відділенні було виявлено кілька коробок, в яких знаходилось 713 упаковок незадекларованих медичних препаратів. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Транспортним засобом керувала 31-річна мешканка Тернопільської області. За її словами, виявлені медикаменти вона перевозила як передачу до Львова.

За попередньою оцінкою, вартість вилученого вантажу перевищує один мільйон гривень.

Теги: Тернопільщина, контрабанда ліків, кордон

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні




© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах