Жителька Тернопільщини незаконно перевозила через кордон велику кількість ліків

На Львівщині прикордонники запобігли спробі незаконного переміщення великої партії лікарських засобів через державний кордон. Медичні препарати перевозила жителька Тернопільщини.

У “Краківці” під час огляду автомобіля Mercedes, що слідував з Польщі, у багажному відділенні було виявлено кілька коробок, в яких знаходилось 713 упаковок незадекларованих медичних препаратів. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Транспортним засобом керувала 31-річна мешканка Тернопільської області. За її словами, виявлені медикаменти вона перевозила як передачу до Львова.

За попередньою оцінкою, вартість вилученого вантажу перевищує один мільйон гривень.