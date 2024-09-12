Жителька Тернопільщини хотіла отримати матеріальну допомогу, а потрапила до аферистів

41-річна жителька Тернопільщини побачила оголошення про можливість отримання матеріальної допомоги побачила в одній із соціальних мереж. Аби одержати гроші необхідно було перейти за вказаним посиланням та авторизуватися.
Жінка вказала дані банківської картки, а потім і код підтвердження транзакції. Відтак, доступ до електронного гаманця отримали шахраї, звідки й списали понад 115 000 гривень.
Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Працівники поліції вживають заходів, необхідних для встановлення осіб зловмисників.
Щоб убезпечити кошти від шахрайських пасток, поліцейські нагадують:
Джерело: поліція Тернопільської області