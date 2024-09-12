12.09.2024 08:35

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Жителька Тернопільщини хотіла отримати матеріальну допомогу, а потрапила до аферистів

Перейшовши за фішинговим покликанням 41-річна мешканка Підгороднянської громади втратила понад 115 000 гривень.

12.09.2024

Галина Кіт

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Тернопільщина, Кримінал, Новини, Теми

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41-річна жителька Тернопільщини побачила оголошення про можливість отримання матеріальної допомоги побачила в одній із соціальних мереж. Аби одержати гроші необхідно було перейти за вказаним посиланням та авторизуватися.

Жінка вказала дані банківської картки, а потім і код підтвердження транзакції. Відтак, доступ до електронного гаманця отримали шахраї, звідки й списали понад 115 000 гривень.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Працівники поліції вживають заходів, необхідних для встановлення осіб зловмисників.

Щоб убезпечити кошти від шахрайських пасток, поліцейські нагадують:

  • ні в якому разі не переходьте за неперевіреними покликаннями;
  • перевіряйте правильність назви вебсайтів;
  • не вводьте реквізити платіжних карток та облікові дані онлайн-банкінгу;
  • нікому не повідомляйте PIN-код до картки, три цифри на звороті картки, одноразові паролі, що надходять в повідомленнях та сповіщеннях від банків чи мобільних операторів.

Джерело: поліція Тернопільської області

Теги: шахрайство, соцвиплати, соцдопомога

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