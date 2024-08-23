Жителька Тернопільщини допомагала ухилянтам виїхати закордон через фіктивні шлюби

Правоохоронці викрили жительку Тернопільщини, яка допомагала ухилянтам виїжджати за кордон.

Незаконну діяльність організувала жителька Чорткова, яка допомагала військовозобовʼязаним укладати фіктивні шлюби з жінками зі встановленою групою інвалідності, повідомили в обласній прокуратурі. Це дозволяло чоловікам безперешкодно відправитися у «весільну подорож» до країн ЄС, з якої в Україну поверталися лише їхні дружини.

За процесуального керівництва Чортківської окружної прокуратури слідчими поліції повідомлено про підозру жительці Чорткова за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Під час обшуку у її помешканні виявлено та вилучено мобільний телефон із доказами протиправної діяльності.

За організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого щодо кількох осіб та повторно, підозрюваній загрожує до 7 років позбавлення волі.

Заходи з викриття здійснювались спільно зі слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області за оперативного супроводу працівників УСБУ в області.