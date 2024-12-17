Жителів Тернопільщини штрафують за незаконний продаж ялинок

На Тернопільщині масово продають ялинки. Втім, деякі продавці реалізовують новорічні дерева нелегально. Відтак екологічні інспектори почали перевірки.

«Новорічна ялинка» – під такою назвою проходить операція з контролю за законністю реалізації хвойних дерев. Значну увагу інспектори приділяють територіям природно-заповідного фонду, також перевіряють місця вирубування та продажу дерев. Відтак в області вже зафіксували перші порушення.

“Під час рейдів територіями Нараївської і Збаразької громад, фахівці державної екологічної інспекції у Тернопільській області затримали громадян, які незаконно зрубали хвойні насадження у межах населених пунктів. Відтак, на порушників складено 2 протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 153 КУпАП. Сума накладених штрафів становить 340 грн. Також проведено розрахунок шкоди, заподіяної лісу внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Загальний розмір збитків склав 3 666 грн, які направлено на адресу порушників для добровільного відшкодування”, – повідомив начальник державної екологічної служби в області Роман Нитка.

За словами продавців, вартість новорічного дерева – від 150 до 600 грн., ціна залежить від висоти та пишності ялинки. У тернопільському лісництві рекомендують купувати ялинки в горщиках. Їх потім можна висадити на подвір’ї. Ціна такого деревця – від 500 грн.

Перед придбанням радять перевіряти легальність реалізації ялинок. Зробити це можна шляхом відстеження номера із самоклейної етикетки, яка прикріплена до ялинки, на сайті Державного лісового агентства України. Якщо інформація на сайті відсутня – ялинка могла бути зрубана незаконно.