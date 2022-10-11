Зокрема у Борсуківські ОТГ відзначили, що енергопостачання відключатимуть на 3-4 години в день.

“До уваги жителів нашої громади. Внаслідок обстрілів об‘єктів критичної інфраструктури нашої області, застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам (по 3- 4год на добу). Частково обмежене електропостачання у населених пунктах громади потрібне для перерозподілу та збереження електроенергії в області. Зберігаємо спокій”, – повідомив Роман Кухарський, голова громади.

Ще вчора, 10 жовтня про віялові відключення світла попереджував і керівник “Укренерго”.