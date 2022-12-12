Жителі Тернопільщини можуть звернутися у пенсійний фонд для отримання субсидій

З грудня розширили перелік державних органів до яких можна звернутися за оформленням субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги. Так, до нього додали територіальні відділення та офіційний сайт Пенсійного фонду України.

“Станом на 12 грудня до органів ПФУ надійшло більше 450 заяв, – розповів «Файному місту» Василь Дубовий, начальник управління обслуговування громадян Сервісного центру ГУПФУ у Тернопільській області. – Із них більше 400 заяв надійшло через відділи соцполітики громад та ЦНАПів по системі взаємодії між цими органами та ПФУ. Перелік документів, які необхідні для отримання субсидії, не змінився. До 15 грудня відповідні управління соціальної політики територіальних громад будуть формувати виплатні списки на січень наступного року. Після цього їхнє програмне забезпечення з призначеними субсидіями буде мігрувати до органів ПФУ, і ми в другій половині грудня зможемо надавати консультації стосовно розміру субсидії або причин відмови у призначення субсидії. Якщо людина хоче припинити виплату субсидії або з’ясувати необхідні питання по субсидії, то їй необхідно звертатись до управлінь соцполітики.”

Відповідно до постанови КМУ від 16 вересня 2022 року № 1041 були внесені зміни до порядку призначення та виплати субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Органи пенсійного фонду України з 1 жовтня проводять виплату субсидій, а з 1 грудня – призначення пільг та субсидій. Документи громадяни можуть подати також через уповноважених посадових осіб в органах місцевого самоврядування територіальних громад, ЦНАП, через портал «Дія», офіційний сайт Мінсоцполітики, вебпортал або мобільний застосунок ПФУ, надіслати поштове відправлення до відповідного територіального управління ПФУ або особисто звернутися до відділу обслуговування громадян відповідного Сервісного центру ПФУ.

Як відзначив Василь Дубовий, для громадян змін ніяких не відбулося за виключенням того, що тепер можна здати документи в Сервісному центрі або через вебпортал ПФУ. Звернутися у Сервісний центр можуть усі, незалежно від місця проживання, а до ЦНАПУ або соцуправління – за своїм місцем проживання.