Газовики попереджають, що з 30 серпня до 1 вересня деякі села Тернопілля залишаться без газопостачання.

З 30 серпня до 1 вересня будуть здійснювати ремонтно-профілактичні роботи на газорозподільній станції в селі Великі Дедеркали та заміну обладнання на газопроводах і газорегуляторних пунктах.

Про це повідомляють у Тернопільміськгазі.

У ці дні припинять подачу газу споживачам сіл: В.Дедеркали, М.Дедеркали, Шкроботівка, Обори, Радошівка, Мізюринці, Гриньківці, Матвіївці, Темногайці, В.Загайці, М.Загайці, Шумбар, Новостав, Бірки, Соснівка, Людвище, Биківці, Потуторів, Садки, Вовківці.

Газовики просять мешканців перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами та на стояках дворових вводів.

Про початок відновлення постачання газу в населених пунктах повідомлять за допомогою гучномовців.

Також газовики наголосили, що відновлення газопостачання споживачам буде проводитися виключно за відсутності заборгованості з плати за розподіл природного газу.

Нагадаємо, що 18 серпня Володимир Зеленський підписав закон, яким держава забороняє протягом воєнного стану та шести місяців після його завершення підвищувати комунальні тарифи газ, теплопостачання та гарячу воду.