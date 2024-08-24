Жительці Тернопільщини оголосили підозру за сприяння укладання фіктивних шлюбів

На Тернопільщині 53-річна жителька Чорткова організувала нелегальний виїзд чоловіків призовного віку за межі України. Вона допомагала укладати фіктивні шлюби з жінками, які мають встановлену групу інвалідності.

“Це дозволяло чоловікам безперешкодно відправитися у “весільну подорож” до країн ЄС, з якої в Україну поверталися лише їхні дружини. Після повернення жінок із-за кордону підозрювана допомагала їм розлучитися”, — йдеться у повідомленні СБУ.

Під час обшуку в її помешканні виявили та вилучили мобільний телефон із доказами протиправної діяльності.

Комплексні заходи проводила Служби безпеки та Національна поліція.

Жінці повідомили про підозру за частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України (сприяння вчиненню незаконного переправлення осіб через державний кордон України вчиненому за попередньою змовою групою осіб).

За організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України підозрюваній загрожує до 7 років позбавлення волі.

Джерело: СБУ у Тернопільській області