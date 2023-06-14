Житель Тернопільщини отримав спадок «з проблемами»

Володимир прийняв спадщину після смерті батька, а саме – дві земельні ділянки на Тернопільщині для ведення особистого селянського господарства.

Проте, коли він вирішив оформити спадкові права на земельні ділянки, зіткнувся з труднощами: земельні ділянки виявилися відмінні від тих, що були передані раніше його батькові на підставі рішення сесії сільської ради.

Володимир звернувся до Монастириського бюро правової допомоги за консультацією.

Фахівці проконсультували чоловіка та дійшли висновку, що земельні ділянки, які відображені у Державних актах на право власності на земельну ділянку, не відповідали площі та були зміщені. А також батьку чоловіка помилково виготовили Державні акти на право власності на земельну ділянки на ім’я іншої особи.

Ці проблеми можливо вирішити лише у судовому порядку, тому клієнт подав заяву про надання безоплатної вторинної правової допомоги для здійснення представництва його інтересів у суді.

Представляти інтереси клієнта у суді Чортківський місцевий центр з надання БВПД уповноважив адвоката, який співпрацює з системою БПД, Ігоря Андрусенка.

Адвокат, вивчивши матеріали справи та узгодивши правову позицію, підготував позовну заяву про визнання недійсним та скасування Державних актів на право власності на земельну ділянку, рішення органу місцевого самоврядування та запису про реєстрацію.

Суд, розглянувши справу, вирішив задовольнити позовні вимоги.