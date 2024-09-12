12.09.2024 16:15

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Житель Тернопільщини незаконно зберігав зброю та набої

Правоохоронці вилучили зброю і набої.

12.09.2024

Галина Кіт

42

Тернопільщина, Кримінал, Новини, Теми, Цікаво

Поширити:

36-річний чоловік проживає в одному із сіл Бережанської громади.  До поліцейських надійшло повідомлення про те, що він може незаконно зберігати зброю.

“Під час обшуків правоохоронці вилучили майже пів тисячі боєприпасів і вогнепальну зброю — автомат Калашникова. Ці речі віддали на експертизу. Чоловікові оголосили підозру за 1 частиною 263 статті Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. За це передбачене позбавлення волі до семи років. Вирішують питання про обрання запобіжного заходу”, — йдеться у повідомленні.

На сайті Нацполіції Тернопільщини також поінформували, що правоохоронці з’ясовують, звідки чоловік взяв зброю і боєприпаси. Процесуальне керівництво здійснює Бережанська окружна прокуратура.

Джерело: Нацполіція Тернопільщини

Теги: зброя, незаконне зберігання зброї

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах