Житель Тернопільщини незаконно зберігав зброю та набої

36-річний чоловік проживає в одному із сіл Бережанської громади. До поліцейських надійшло повідомлення про те, що він може незаконно зберігати зброю.

“Під час обшуків правоохоронці вилучили майже пів тисячі боєприпасів і вогнепальну зброю — автомат Калашникова. Ці речі віддали на експертизу. Чоловікові оголосили підозру за 1 частиною 263 статті Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. За це передбачене позбавлення волі до семи років. Вирішують питання про обрання запобіжного заходу”, — йдеться у повідомленні.

На сайті Нацполіції Тернопільщини також поінформували, що правоохоронці з’ясовують, звідки чоловік взяв зброю і боєприпаси. Процесуальне керівництво здійснює Бережанська окружна прокуратура.

Джерело: Нацполіція Тернопільщини