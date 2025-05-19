Житель Тернопільщини незаконно зберігав вибухові речовини

Співробітники карного розшуку на Тернопільщині вилучили у 42-річного чоловіка кілограм артилерійського пороху та запальну трубку.

Поліцейські отримали оперативну інформацію про те, що 42-річний житель Заліщиків може зберігати заборонені предмети. Під час санкціонованого обшуку у чоловіка за місцем проживання було знайдено мішок з порохом та засіб для підриву. Вилучені речові докази відправлено на експертизу, повідомляють у поліції області.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження з вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.