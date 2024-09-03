Житель Тернопільщини нестиме відповідальність за незаконну порубку лісу

Факт злочину проти довкілля виявив дільничний офіцер в одній із громад на Тернопільщині. Зловмиcником, який незаконно рубав ліс, виявився мiсцевий житель.

Чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі, повідомляють у поліції області.

До Чортківського районного управління поліції надійшло повідомлення від дільничного офіцера про те, що в урочищі «Дача Яблунів» Копичинецького лісництва виявлено місцевого жителя, котрий здійснив порізку дерев породи дуб та граб. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

З’ясувалося, зловмисник, не маючи жодних дозвільних документів, вирішив заготовити деревину на дрова. Порізані колоди вже завантажив на трактор і намагався вивезти. Загалом – майже два кубічних метри.

Поліцейські вилучили електропилу а також забрали на арештмайданчик транспортний засіб з деревом. Розпочато кримінальне провадження за статтею 246 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, пробаційний нагляд на строк до трьох років, обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.