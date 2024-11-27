Житель Тернопільщини намагався відкупитися від поліції

У Кременецькому районі правоохоронці зафіксували спробу дачі хабара. Порушник пропонував 300 доларів США, аби уникнути відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Під час патрулювання працівники поліції зупинили автомобіль, водій якого порушив правила дорожнього руху. За кермом перебував 26-річний житель Лопушненської громади. У чоловіка були явні ознаки алкогольного сп’яніння, але проходити огляд він відмовився. Натомість вирішив запропонувати правоохоронцям гроші.

Спробу хабаря зафіксували нагрудні камери поліцейських. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Проти порушника відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України («пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі»). Крім того, складено адміністративні матеріали за ст. 121 та 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Триває слідство.