Право на пенсійне забезпечення у старості гарантоване Конституцією, однак для його реалізації інколи необхідно докласти чималих зусиль, оскільки помилки під час заповнення документів про прийняття на роботу чи звільнення можуть стати перешкодою.

Житель Кременеччини пан Віктор, після досягнення 60 років звернувшись до органів Пенсійного фонду України, отримав відмову в призначенні пенсії за віком, оскільки до страхового стажу не зараховано періоди трудової діяльності відповідно до архівної довідки.

Виявилось, що прізвище, ім’я, по батькові у документі були вказані не повністю, що і стало причиною відмови. Водночас страховий стаж підтверджується записами в трудовій книжці, згідно з якими він дійсно працював на підприємстві.

Відтак чоловік звернувся до Кременецького бюро правової допомоги. Місцевий центр призначив адвоката Мирославу Вальчук, яка після вивчення всіх обставин справи та узгодження правової позиції підготувала позовну заяву про зобов’язання органу Пенсійного фонду України зарахувати до стажу періоди роботи і призначити пенсію за віком.

Рішення Тернопільського окружного адміністративного суду було на користь клієнта, позовні вимоги задоволено повністю.

Коментує адвокат Мирослава Вальчук: