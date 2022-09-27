Поліцейські Тернопільщини інкримінують жителю Миколаївщини нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

“Гуляє із сокирою селом та погрожує місцевим мешканцям”, – про це на лінію “102” 26 вересня близько 16:00 заявила жителька одного з сіл Чортківського району, пише Галас.

На місце правопорушення виїжджали працівники поліції. Спілкуючись із людьми, вони дізналися, що громадський порядок у селі порушував 46-річний уродженець Миколаївської області. Чоловік, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, ходив селом та звинувачував у війні, як він казав “усіх бандерівців із заходу України”. Його намагалися вгамувати місцеві.

Група реагування патрульної поліції забрала порушника до відділення поліції. Проте, згодом стало відомо, що окрім конфлікту з місцевими мешканцями, він ще травмував брата своєї співмешканки. Потерпілого родичі завезли до лікарні. За попередньою інформацією, під час сварки порушник декілька разів вдарив жителя Чортківського району, 1963 року народження, сокирою по голові. Про травмованого поліцію повідомили медики Борщівської лікарні.Чоловіка прооперували, а дебошира затримали згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри відповідно до ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ та обрання запобіжного заходу.

Триває слідство, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області. Чоловіка прооперували, а дебошира затримали згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри відповідно до ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ та обрання запобіжного заходу. Триває слідство, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.