Житель Борщова серед ночі битою пошкодив чужий автомобіль

Чоловік розповів, що в ніч на 4 серпня невідомий потрощив його автівку марки Nissan, яка була припаркована на вулиці С.Бандери. Як стало відомо згодом, мешканці вулиці почули звуки битого скла близько 1:30.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники поліції встановили особу порушника – це житель Борщова, 1977 року народження. Чоловік битою розбив вікна в автомобілі Nissan і після цього втік. Свій вчинок він не коментує.

За цим фактом дізнавачі відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк.

Триває слідство, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.