На Тернопільщині відкрили перші чотири «Пункти незламності» від державної служби України з надзвичайних ситуацій. Саме там місцеві жителі чи переселенці можуть зігрітися та отримати допомогу від рятувальників.

Де і як облаштували пункти, що там є – ми перевірили журналісти “20 хвилин”.

По одному пункту від державної служби України з надзвичайних ситуацій розташували у місті Чортків та у Кременці, а також два пункти у Тернополі.

Журналісти «20 хвилин» завітали у два намети, що розташовані у Тернополі і перевірили, чи комфортно там перебувати і чи відрізняються вони між собою.

«Пункт незламності» на Миру

Перший пункт рятувальники розгорнули на території Палацу культури «Березіль» за адресою: вулиця Миру, 6. Побачити його можна здалеку, адже він доволі масивний, та і поряд помітно оперативно-рятувальну автівку.

«Пункт незламності» – звичайний намет, всередині якого є понад 20 стільців та пару столів. Тернополянам не варто розраховувати на ліжка. Завдяки генератору навіть під час аварійних ситуацій з електроенергією у наметі буде світло та вода, а отже, і можливість випити гарячого напою, підзарядити гаджети, наголошують рятувальники.

Мають рятувальники у наметі і бочку-термос з гарячою водою. Також під час візиту ми помітили на столі канапки, їжу швидкого приготування. Тому і голодними ви не залишитеся.

Рятувальники вже підготували щонайменше п’ять електричних подовжувачів, розеток, кажуть, має вистачити всім. А на випадок зникнення мобільного зв’язку чи інтернету, у них під рукою система Starlink.

Пункти відкриті для прийому людей. Якщо є потреба, кожен може прийти і отримати допомогу. Чай, кава, канапки – є все. До хлопців вже заходили люди, цікавилися, що це за намети і чи можна приходити на всяк випадок. Але поки що великого ажіотажу ми не спостерігаємо. Скоріше це пов’язано з тим, що поки у Тернополі не було цілодобових відключень електроенергії та опалення, – розповідає речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа.

До того ж, у наметі встановлені обігрівачі, тож ні ви, ні ваша малеча не змерзне у випадку кількагодинного перебування там. А під час повітряної тривоги можна сховатися в укритті Палацу культури.

«Пункт незламності» на бульварі Данила Галицького

Другий такий намет рятувальники встановили поблизу Храму Матері Божої Неустанної Помочі Української греко-католицької церкви (бульвар Данила Галицького, 1Б).

За розміром він трохи менший, але тут, окрім стільців та столів, ще є три розкладачки. На кожній – матрац, ковдри і подушки. Тож, якщо під час перебування в пункті ваша дитина виявить бажання поспати чи комусь стане зле, то можна прилягти.

Також у наметі є аптечка, тож за потреби ви отримаєте першу домедичну допомогу. Рятувальники готові забезпечити вас гарячими напоями та перекусом.

Обігрів та електроенергію забезпечує потужний генератор, що вмикають у випадку звернення людей. Вже підготовлені у наметі електричні подовжувачі, що дозволять підзарядити телефони.

Важливо! Підлога у пункті не бетонна, а дерев’яна. Тож, навіть під час зливи ваші ноги будуть сухими.

Вже поблизу намету встановили систему Starlink, тож обіцяють супутниковий інтернет. Також поряд з наметом є найпростіше укриття за адресою: бульвар Данила Галицького, 1Б.

Чи планують збільшувати кількість?

Нагадаємо, це не єдині пункти на Тернопільщині, де жителі можуть зігрітися, випити кави та підзарядити свої гаджети. Адже крім Державної служби України з надзвичайних ситуацій керівництво кожної громади отримало розпорядження на підготовку пунктів обігріву у кожному населеному пункті. І не залежить – чи це місто, чи село.

Ірина Крупа наголошує, неможливо зараз говорити про те, чи збільшать кількість таких пунктів у Тернополі. Адже все залежить від безпекової ситуації.

В один намет може вміститися до 20 осіб. Ці намети не розраховані на те, щоб люди там ночували, а для тимчасово перебування. Їм там наші хлопці чайок роблять, вмикають обігрівачі. Чому тільки чотири пункти? Тому що таку вказівку ми отримали від Офісу Президента. Та і, дякуючи Богові, у нашому Тернополі і області ситуація більш-менш нормальна. Якщо світло і вимикають, то не на цілий день, власне, як і опалення. Тому у людей в квартирах температура нормальна і масово вони не йдуть в наші пункти. Якщо ситуація буде критичною, то ми готові розгорнути ще таких кілька пунктів. Зауважу, що все обладнання в наметах і сам намет – це майно ДСНС. Єдине на що можуть витрачатися кошти – пальне, – додає вона.

Пункти працюють щодня з перервою на комендантську годину. Тобто з 23:00 до 05:00 у намет потрапити тернополянам не вдасться.

Зауважимо! До наметів можуть приходити місцеві жителі, переселенці та люди без постійного місця проживання. Жодних обмежень немає.