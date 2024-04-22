Жорстокість школярів шокує: на Тернопільщині мережею ширяться фото та відео побиття дітей

Мама школярки з Тернопільщини надіслала у один з місцевих чатів повідомлення про травмування дитини. Жінка також прикріпила фото до допису. На світлині учениця Бучацької школи з великим синцем на обличчі. Про інцидент повідомляє видання ГОЛОС, з посиланням на місцевого активіста Романа Довбенка.

Скріншот чату:

– Та що ж це відбувається в першій школі?!

Кидаю вам скрін, звернення мами ще одної потерпілої дівчинки, яка втратила свідомість!

Бучацьке відділення поліції ГУНП в Тернопільській області, прошу вас звернути увагу та провести заходи націлені на охорону прав і безпеки дітей…

Відповіді надіслати мені в письмовій формі.

Мати також додала:

– Не видаляйте, бо буде, як і з моєю дитиною. В туалеті хлопці попхали до стіни так, що знепритомніла.

Нижче, у коментарях під дописом ще одна з підписниць Довбенка написала:

– Було вчора відео, як в Бучацькій школі били хлопчика. У вас там що, мажор крутий вчиться?, – повідомила Малишко Галина.

Жінка також додала відеозапис, на якому видно, як хлопчик б’є свого однолітка просто у навчальному класі, а однокласники на фоні глузують і знімають цей прикрий інцидент на камеру.

Варто зауважити, дитину тягнуть кабінетом, тримаючи за одяг. Хлопчик прикривається, намагається втекти та закрити голову і обличчя руками. Можна припустити, що таке роблять із ним не вперше. Потім дитина підводиться і робить спробу втекти, як його штовхають і він вдаряється головою об стілець.

З аналізу даних повідомлень можна зробити висновок, що такі побиття непоодинокі. Залишається очікувати на реакцію місцевих правоохоронців і дії батьків та педагогів.

Батьки, уважно придивіться до світлин, можливо на них зображено саме вашу дитину. Не допускайте подібних випадків жорстокості, адже це життя, здоров’я та безпека ваших дітей.