На Тернопільщині немає жодних змін в порядку оповіщення щодо загроз із повітря. Про повітряну тривогу мешканців крабу будуть оповіщувати з допомогою сирен, як і раніше.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш.

“Працює єдиний сигнал тривоги – поривчасті звукові сигнали електросирени, які звучать упродовж 3 – 5 хвилин. Вони означають – «Увага всім». Після цього потрібно увімкнути радіо або місцеві телеканали і отримати інформацію про вид небезпеки й покрокову інструкцію подальших дій”, – зазначив очільник ОВА.

Він також додав, що подавати такі сигнали, як звук церковних дзвонів, гудок потягу, набат – не будуть.

На цьому ж наголосив і міський голова Сергій Надал.