В області уже зібрали 1 млн 608 тисяч тонн зерна. Стовідсотково посіяно озимий ріпак. Озиму пшеницю планують посіяти на площі 180 тис. га, озимий ячмінь –17,9 тис. га, озиме жито – 1,3 тис. га.

Картоплю зібрали з 28% площ, овочі – з 48%.

Триває збір солодких коренів. Передбачається, що цьогоріч їх перероблятимуть на трьох заводах – у Козові, Хоросткові та Чорткові. До слова, торік працювали два цукрозаводи, простоювало виробництво у Козові.

Є надія, що матимемо більше цукру. Буряки на Тернопіллі збиратимуть з 20,1 тис. гектарів, а також на переробку возитимуть солодкі корені з інших областей. Таким чином до виробництва буде залучено понад мільйон тонн солодкої сировини.

Щодо цьогорічної ситуації з цукроварінням в Україні, то 10 заводів не почнуть роботу, тобто буде запущено лише 22 цукрові заводи. Але й цього буде достатньо для забезпечення власних потреб держави.

Згідно з даними Міністерства аграрної політики та продовольства, цьогоріч цукрові буряки в Україні займають 180,6 тис. гектарів. Урожай становитиме 7,5-7,8 млн тонн. А цукрові заводи, які працюватимуть, здатні переробити вирощений урожай і виробити понад мільйон тонн цукру. Тому дефіциту цього продукту на ринку України не буде. Щодо вартості цукру, то наразі нема передумов до зменшення, але і значне подорожчання не прогнозується.