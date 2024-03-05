Жінка з Тернопільщини втратила понад 47 тисяч гривень, повіривши у легкий заробіток в інтернеті

Шахраї обіцяють жителям Тернопільщини чималий дохід за написання коментарів в соціальних мережах, поширення повідомлень, перегляди відео.

Також жертвам пропонують викуповувати товар, вкладати гроші до фондових бірж, клеїти конверти, скручувати ручки.., словом, чого тільки не придумують лиш би залізти в чужу кишеню.

А люди, як не дивно, ведуться на пропозиції, бо тверезо оцінити ризики ніколи, адже перед очима захмарні прибутки, обіцяні шахраями.

До співробітників відділення поліції №3 міста Теребовлі надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що невідома особа під приводом надання заробітку заволоділа її грошима в сумі понад 47 тисяч гривень.

Як з’ясувалося, жінка в інтернеті знайшла оголошення про роботу онлайн. Зв’язалася з «роботодавцем». Їй запропонували надати реквізити банківських карт, аби туди згодом могли надходити кошти за виконану роботу. Заробітків потерпіла не дочекалася, а її гроші з банківських гаманців зникли.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу.