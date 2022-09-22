1150 євро, 200 доларів, 6000 гривень та золоті вироби – усі коштовності, які були вдома, віддала жителька Саранчуківської територіальної громади невідомим.

18 вересня близько 20:00 до потерпілої на стаціонарний телефон подзвонили невідомі і повідомили жахливу новину: донька, яка мешкає в Італії, потрапила у дорожньо-транспортну пригоду. Стан важкий, на лікування треба 50 тисяч євро.

Пенсіонерка була у розпачі, бо таких грошей не мала. Але додзвонювачі розраджували, мовляв, будь-яка копійка допоможе врятувати життя, а тому варто віддати усе, що є.

Пенсіонерка погодилася, і за деякий час біля її будинку зупинилося авто. З нього вийшла жінка у медичній масці. Вона й забрала гроші й золото. Лише згодом згорьована матір зв’язалася з дочкою і зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Працівники поліції встановлюють підозрюваних та опрацьовують камери відеоспостережень.

Поліцейські закликають жителів області бути уважними та не довіряти невідомим.