З 24 лютого жертвами війни в Україні стали понад 14 тисяч цивільних осіб. Про це заявила голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер.

«Станом на сьогоднішній день нами перевірено та підтверджено 14 059 жертв серед цивільного населення. Внаслідок бойових дій загинули 5767 цивільних осіб, 8292 отримали поранення. Ми неодноразово наголошували на тому, що фактичні цифри, ймовірно, є набагато більшими», – зазначила представник ООН.

Крім того, 416 людей стали жертвами довільних затримань та насильницьких зникнень на тимчасово окупованих РФ територіях.

Росія забороняє ООН доступ до військовополонених. В організації стурбовані можливими тортурами військовополонених та їх станом.