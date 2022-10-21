Жбурнув 200 гривень у “бардачок”: на Тернопільщині “шумахер” хотів відкупитися від патрульних. ФОТО

Вчора близько 13-ї години, під час вимірювання швидкості руху транспортних засобів за допомогою лазерного пристрою TruCAM на автодорозі М—19 Доманове — Тереблече, за перевищення швидкості патрульні зупинили автомобіль Volkswagen.

Спілкуючись з охоронцями порядку, керманич спробував уникнути відповідальності та запропонував інспекторам неправомірну вигоду у розмірі 200 гривень.

Поліцейські попередили чоловіка про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди, але громадянина це не зупинило. Він підійшов до поліцейського автомобіля, жбурнув до салону 200 гривень однією купюрою, аби інспектори не виносили постанову за порушення ПДР.