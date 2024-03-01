Жахливі вісті з фронту: загинув Володимир Кіндрат з Чортківщини

Не зустріне Перемогу над клятим ворогом ще один наш земляк. Невимовне горе, розпач і нестерпний біль від жахливої звістки з фронту для жителів Коропецької громади.
23 лютого 2024 року загинув їх односелець Володимир КІНДРАТ, 06.02.1966 року народження.
Свій останній бій мужній Воїн зустрів поблизу населеного пункту Новоданилівка Запорізької області.
Чортківська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Низько схиляємо голови у вдячності перед Героєм, який тримав небо над нашою Україною, повідомили на сторінці Чортківської РВА.
Спочивай з Богом, вірний сину України!