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Жахлива смертельна ДТП трапилася біля Тернополя

14.10.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини

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Жахлива ДТП, у якій одна людина загинула і двоє постраждали, сталася 13 жовтня у селі Лозова біля Тернополя.

Як повідомляють у ДСНС, повідомлення про ДТП надійшло до оперативно-диспетчерської служби близько 18-ї години. Рятувальники оперативно прибули на місце події.

Виявилося, що водій не впорався з керуванням та допустив зʼїзд транспортного засобу в огорожу. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували потерпілого та передали медикам.

Внаслідок ДТП одна особа загинула. Ще двоє – травмовані.

Теги: смертельна аварія, ДТП біля Тернополя, ДТП

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