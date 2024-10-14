Жахлива смертельна ДТП трапилася біля Тернополя

Жахлива ДТП, у якій одна людина загинула і двоє постраждали, сталася 13 жовтня у селі Лозова біля Тернополя.

Як повідомляють у ДСНС, повідомлення про ДТП надійшло до оперативно-диспетчерської служби близько 18-ї години. Рятувальники оперативно прибули на місце події.

Виявилося, що водій не впорався з керуванням та допустив зʼїзд транспортного засобу в огорожу. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували потерпілого та передали медикам.

Внаслідок ДТП одна особа загинула. Ще двоє – травмовані.