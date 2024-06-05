Жахлива ДТП у Тернополі: жінку госпіталізували до лікарні

Вчора у Тернополі трапилася ДТП у якій постраждала жінка, її з переломом та забоями лікарі «швидкої» госпіталізували до медичного закладу.

Причину травмування жінки встановлюють працівники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту.

У вівторок, 4 червня, на спецлінію «102» близько 12:40 надійшло анонімне повідомлення про те, що на вулиці Київська трапилася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції Тернополя.

Під час перевірки правоохоронці з’ясували, що на нерегульованому пішохідному переході під колеса автомобіля «Honda Jazz» потрапила жінка. Медики доставили потеплілу до лікарні. За попередніми даними в неї перелом та забої тіла.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини, триває перевірка. У водійки транспортного засобу відібрано зразки крові для проведення токсикологічної експертизи.