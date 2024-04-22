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Жахлива ДТП на Тернопільщині: водій загинув на місці

22.04.2024

Ірина Нова

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Новини, Події, Авто, Тернопільщина

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Про автопригоду із травмованими на центральній дорозі в селі Зарубинці на лінію “102” о 21:10 повідомив очевидець. На місце пригоди виїжджала поліція та бригада екстреної медичної допомоги.

У ході перевірки з’ясувалося, що чоловік 1979 року народження, керуючи мотоциклом «Yamaha», не впорався з керуванням, з’їхав із дороги та врізався в електроопору. Він від отриманих травм помер на місці аварії, а 15-річну пасажирку доправили до лікарні. Триває слідство.

 

У Тернополі після поїздки в маршрутці пенсіонерка потрапила до лікарні

Джерело: Відділ комунікації поліції Тернопільської області

Теги: смертельна ДТП, аварія на Тернопільщині

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