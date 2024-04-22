Жахлива ДТП на Тернопільщині: водій загинув на місці

На Тернопільщині 20 квітня трапилася жахлива ДТП в селі Зарубинці, загинув водій мотоцикла. Про це розповів повідомили у поліції області .

Про автопригоду із травмованими на центральній дорозі в селі Зарубинці на лінію “102” о 21:10 повідомив очевидець. На місце пригоди виїжджала поліція та бригада екстреної медичної допомоги.

У ході перевірки з’ясувалося, що чоловік 1979 року народження, керуючи мотоциклом «Yamaha», не впорався з керуванням, з’їхав із дороги та врізався в електроопору. Він від отриманих травм помер на місці аварії, а 15-річну пасажирку доправили до лікарні. Триває слідство.