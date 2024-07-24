На закупівлі генераторів втрачено 1, 7 млн грн бюджетних коштів

За процесуального керівництва Тернопільської окружної прокуратури посадовцю комунальної установи повідомлено про підозру у службовій недбалості при закупівлі генераторів (ч. 2 ст. 367 КК України).

За версією слідства уповноважена особа, відповідальна за організацію та проведення закупівель, порушуючи законодавство та принципи закупівлі щодо максимальної економії, провела закупівлю генераторів на загальну суму 6,5 млн грн при значно меншій їх реалізаційній вартості першочергового постачальника, внаслідок чого безпідставно витрачено бюджетних коштів на суму понад 1,7 млн грн.

До суду подано клопотання про застосування запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснюється Тернопільським районним управлінням поліції, повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.