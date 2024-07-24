Гусятинські поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом масової загибелі риби

Подія трапилася у селі Вільхівчик Гусятинської громади. Місцеві жителі виявили в річці Збруч, що протікає в межах їхнього населеного пункту, масову загибель мальків та дорослої риби.

До співробітників відділення поліції №3 міста Гусятин із заявою звернулася староста села. Жінка повідомила про те, що на березі річки Збруч, яка протікає через Вільхівчик, виявлено масову загибель риби. Поблизу водойми не має підприємств, які могли через викиди спричинити таку ситуацію.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції спільно з представниками екологічної інспекцій, рибного господарства та територіального підрозділу Держпродспоживслужби. Фахівці взяли взірці води для проведення дослідження.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 2 статті 242 Кримінального кодексу України – порушення правил охорони вод. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбалення волі на той самий строк, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.