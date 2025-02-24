Жахлива ДТП на Тернопільщині: водій у реанімації

Вчора, 23 лютого, про автомобіль у кюветі на Тернопільщині та водія без свідомості на спецлінію “102” о 7:15 повідомив чоловік.

Про це повідомляють у поліції області.

За попередньою інформацією, 22-річний житель Микулинецької територіальної громади, керуючи автомобілем марки Opel Vectra, не впорався із керуванням та з’їхав у кювет. Аварія трапилася між селами Дарахів та Струсів, неподалік перехрестя.

У результаті удару кермувальник втратив свідомість. Чоловіка з численними тілесними ушкодженнями госпіталізували в реанімаційне відділення.

За даним фактом відкрите провадження відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України.