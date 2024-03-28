Жахлива ДТП на Тернопільщині: постаждала дитина та двоє дорослих

У ДТП на Тернопільщині троє пасажирів, серед яких дитина, отримали травми. Аварія трапилася 26 березня близько 14:00 в селищі Вишнівець.

Водій автомобіля Hyundai Elantra обганяючи інше авто виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з VOLKSWAGEN Caddy, повідомили у поліції області.

До лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доправили двох потерпілих з Hyundai, серед яких дев’ятирічна дитина, та чоловіка з іншої автівки.