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Жахлива ДТП на Тернопільщині: постаждала дитина та двоє дорослих

28.03.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Події

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У ДТП на Тернопільщині троє пасажирів, серед яких дитина, отримали травми. Аварія трапилася 26 березня близько 14:00 в селищі Вишнівець.

Водій автомобіля Hyundai Elantra обганяючи інше авто виїхав на  зустрічну смугу та допустив зіткнення з VOLKSWAGEN Caddy, повідомили у поліції області.

До лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доправили двох потерпілих з Hyundai, серед яких дев’ятирічна дитина, та чоловіка з іншої автівки.

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Теги: ДТП на Тернопільщині, аварія з потерпілими, Вишнівець

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