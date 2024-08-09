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Жахлива ДТП на Тернопільщині: 20-річну дівчину деблокували рятувальники

09.08.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Оперативно

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На Тернопільщині трапилася ДТП з потерпілими, рятувальники деблокували 20-річну водійку з понівеченого автомобіля.

9 серпня до Служби порятунку надійшло повідомлення, що у Кременці на вул. Вишнівецькій відбулося зіткнення вантажного фургона «MERCEDES SPRINTER» та легкового автомобіля «ВАЗ-2109». Внаслідок ДТП водійку легкового автомобіля було затиснуто конструкціями транспортного засобу.

Рятувальники вжили заходів для недопущення виникнення пожежі, провели роботи з деблокування місцевої мешканки із понівеченого авто за допомогою спеціального обладнання та передали її працівникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації до лікувального закладу.

Деталі дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують.

Теги: ДТП на Тернопільщині, ГУ ДСНС України у Тернопільській області, аварія з потерпілими

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