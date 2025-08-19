19.08.2025 17:58

Жахлива ДТП біля Тернополя: водія госпіталізували

Ірина Нова

Тернопільщина, Новини, Оперативно

Моторошна ДТП з потерпілими сталася у селі Дарахів Микулинецької громади на Тернопільщині. 

Як повідомили у ДСНС, там автомобіль перекинувся догори днищем.

На місце події прибули рятувальники з Теребовлі. Вони стабілізували машину, відключили акумулятор та поставили авто на колеса. Водія госпіталізували.

Загалом минулої доби підрозділи ДСНС області сім разів виїжджали на виклики. Горіли поля, трава, господарські будівлі — вогнеборці не допустили поширення полум’я, врятували майно, а також допомогли медикам.

