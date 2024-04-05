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Землю в межах заказника вартістю понад 914 млн на Тернопільщині повернули державі

05.04.2024

Ірина Нова

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Офіційно, Тернопільщина, Новини

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На Тернопільщині прокуратура повернула державі землю в межах заказника вартістю понад 914 млн гривень.
Теребовлянською окружною прокуратурою забезпечено виконання рішення обласного Господарського суду, яким задоволено позов до ДП «Укрспирт» про стягнення заборгованості за договором оренди земель водного фонду, розірвання договору оренди та зобов’язання повернути водний об’єкт державі. Вартість земельної ділянки становить понад 914 мільйонів гривень.
Оскільки орендар систематично не сплачував орендної плати за ставок, розташований в межах загальнозоологічного заказника місцевого значення «Кобиловолоко-Благівщинський», прокуратура подала позов з вимогою розірвати договір оренди та повернути державі земельну ділянку.
Відтак земельну ділянку повернуто державі.

 

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Джерело: Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури

Теги: державне майно, Теребовлянська окружна прокуратура, Тернопільщина

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