Землю в межах заказника вартістю понад 914 млн на Тернопільщині повернули державі

На Тернопільщині прокуратура повернула державі землю в межах заказника вартістю понад 914 млн гривень.

Теребовлянською окружною прокуратурою забезпечено виконання рішення обласного Господарського суду, яким задоволено позов до ДП «Укрспирт» про стягнення заборгованості за договором оренди земель водного фонду, розірвання договору оренди та зобов’язання повернути водний об’єкт державі. Вартість земельної ділянки становить понад 914 мільйонів гривень.